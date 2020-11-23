YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 64 kişiye para cezası

Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 64 kişiye para cezası

TRABZON HABERLERİ  | 23.11.2020 11:34 | Son Güncelleme

Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 64 kişiye para cezası

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 64 kişiye para cezası uygulandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte koronavirüs ile mücadele kapsamında 21-22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını anımsattı.

Kurallara uyulmasını ve kişisel tedbirlerin alınmasını isteyen Vali Ustaoğlu, kısıtlamaya uymadıkları belirlenen 64 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını, toplamda 115 bin 956 lira para cezası verildiğini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"

Trabzon Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
05:42
Sabah
07:11
Öğle
12:13
İkindi
14:42
Akşam
17:04
Yatsı
18:28

Trabzon Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Alper Eczanesi
Ortahisar
Ebru Eczanesi
Ortahisar
Sahil Eczanesi
Ortahisar
Zaman Eczanesi
Ortahisar
Başak Eczanesi
Akcaabat
Nuhoğlu Eczanesi
Akcaabat
Araklı Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.