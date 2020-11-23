Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 64 kişiye para cezası

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 64 kişiye para cezası uygulandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte koronavirüs ile mücadele kapsamında 21-22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını anımsattı.

Kurallara uyulmasını ve kişisel tedbirlerin alınmasını isteyen Vali Ustaoğlu, kısıtlamaya uymadıkları belirlenen 64 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını, toplamda 115 bin 956 lira para cezası verildiğini kaydetti.

