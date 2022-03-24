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Trabzon'da mazgal çaldığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı

24.03.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da mazgal çaldığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı

Trabzon'da mazgal ve demir ızgara çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Erdoğdu Mahallesi'nde mazgal ve demir ızgaraların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli İ.A, Z.Ç. ve A.Y'nin adreslerine düzenlenen operasyonda, çalınan mazgal ve demir ızgaralar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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