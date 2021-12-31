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Trabzon'da Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü kutlandı

31.12.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü kutlandı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Trabzon Şubesince, Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Hamamızade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehter Takımı'nın gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan AGD Trabzon Şube Başkanı Ahmet Başaran Manav, 81 ilde Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlediklerini söyledi.

Tüm İslam aleminin kardeş olduğuna inandıklarını belirten Manav, Milli Görüş hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan öncülüğünde kurulan Milli Gençlik Vakfı ve AGD'nin kurulduğu günden itibaren her yıl Mekke'nin fethini kutladıklarını vurguladı.

Manav, AGD olarak gençlerin yetişmesine önem verdiklerinin altını çizdi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve sinevizyon gösterisiyle sona erdi.

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