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Trabzon'da "Orman Gülü Balı Çalıştayı" düzenlendi

27.09.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da "Orman Gülü Balı Çalıştayı" düzenlendi

Trabzon'da düzenlenen "Orman Gülü Balı Çalıştayı"nda, orman gülü bitki örtüsünün bölge için çok önemli olduğu ve bu değerin ekonomiye kazandırılması için acil eylem planlarının oluşturulması gerektiği yönünde karar alındı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi'nde "komar" ve "zifin" adıyla bilinen ve bölgenin endemik çiçek türü olan orman gülünden elde edilen bal, çalıştay konusu oldu.

Çalıştay, KTÜ Fen Fakültesi ile Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) girişimi ile KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çalışma alanlarına, içinde yer aldığı coğrafyanın zenginliklerini de dahil eden KTÜ araştırmacıları önderliğinde düzenlenen çalıştaya, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yılmaz ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Temiz ile Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Oktay Yıldız katıldı.

Çalıştaya, Hacettepe, Giresun, Recep Tayyip Erdoğan ve Bayburt üniversitelerinden uzman akademisyenlerin yanı sıra Bolu, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin arıcılar birlik başkanları ile orman gülü balı üreticileri ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı.

Çalıştay kapsamında orman gülü balı, sosyo-ekonomik, apiterapötik ve karakterizasyonu açısından ele alındı.

İnceleme ve değerlendirme toplantısının ilk oturumunda, KTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz, orman gülü balı konusunda sunum yaptı.

Sunumların ardından konu hakkında katılımcıların da eşlik ettiği tartışma bölümüne geçildi.

Programın ikinci oturumda ise gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantıları ile elde edilen veriler derlenerek rapor hazırlandı.

Toplantının sonunda hazırlanan rapor, orman gülü bitki örtüsünün bölge için çok önemli olduğu ve bu değerin ekonomiye kazandırılması için acil eylem planlarının oluşturulması gerektiği yönündeki kararları içerdi.

Hazırlanan ortak çalıştay raporu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına iletilecek.

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