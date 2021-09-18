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Trabzon'da otomobilin 7 yaşındaki çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

18.09.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da otomobilin 7 yaşındaki çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon'da bir otomobilin, evinin önünden parka koşan 7 yaşındaki çocuğa çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde, evlerinin karşısındaki parka gitmek için koşarak bahçeden çıkan 7 yaşındaki S.S. isimli kız çocuğuna, seyir halindeki bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan çocuk, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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