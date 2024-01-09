YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Trabzon'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

09.01.2024 14:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Sürmene ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Trabzon'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Altan Ekdi idaresindeki 55 AAB 040 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Sürmene ilçe girişi mevkisinde bariyerlere çarptı.

Araçta sıkışan Emirhan Bodur ile Serhat Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ekdi ile Durmuş Karaköse ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından araçtan çıkartılan cenazeler, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu arada, kazanın şiddetiyle otomobilin tavan kısmının koptuğu görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandıOrdu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Van’da göğüs ağrısı olan yaşlı hasta için helikopter havalandıVan’da göğüs ağrısı olan yaşlı hasta için helikopter havalandı
25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi yakalandı25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Trabzon Sürmene

Trabzon Namaz Vakitleri 9 Ocak Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:39
Öğle
12:33
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:43
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.