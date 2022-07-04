Trabzon'da otomobilin takla atması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Fener Mahallesi mevkisinde, Emre Kocaman yönetimindeki 61 TH 833 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla attı.

Kazada, Buğra Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Kocaman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz