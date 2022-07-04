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Trabzon'da otomobilin takla atması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

04.07.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da otomobilin takla atması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Fener Mahallesi mevkisinde, Emre Kocaman yönetimindeki 61 TH 833 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla attı.

Kazada, Buğra Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Kocaman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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