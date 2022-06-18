Trabzon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Trabzon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi, Maçka-Trabzon kara yolunda H.K'nin (21) kullandığı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından H.K'nin cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü arama çalışmaları başlattı.



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