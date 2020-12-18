Trabzon'da "Özkan Sümer Futbol Akademisi" açıldı

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Türk futbolunun önemli isimlerinden Özkan Sümer'in adını taşıyan futbol akademisi törenle açıldı. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksinde yer alan 108 yatak kapasiteli 48 odası, fitness salonu, yemekhane, idari birim ofisleri, 3 doğal çim saha, 2 suni çim saha, basketbol sahası, tenis kortu ve sosyal yaşam alanlarının Özkan Sümer Futbol Akademisi'nin hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla açılış töreninin istenilen coşkuda gerçekleştirilemediğini, Trabzonspor için çok anlamlı olan bu tesisin açılışında halk ve sporcularla bir arada olamadıklarını söyledi. Özkan Sümer'in Trabzon'da ayrı bir yeri olduğunu belirten Ustaoğlu, "Trabzonspor dendiği zaman başta Ahmet Suat hocamız ve Özkan Sümer hocamızı hatırlıyoruz. Trabzonspor ile özdeşleşmiş isimler bunlar. Burada kıyamete kadar anılacak çok güzel bir tesise Özkan Sümer'in isminin verilmesinden dolayı yönetimi kutluyorum. Böyle kıymetli şahsiyetlerimizin hatırlanmasını çok önemli buluyorum." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu da Özkan Sümer'in Trabzon'un ve Trabzonspor'un yetiştirdiği en değerli spor adamlarından biri olmasının yanı sonra Türk futbolunun değişim ve gelişiminde de büyük payı olduğunu dile getirdi. Sağlık sorunları ve Kovid-19 salgını dolayısıyla Özkan Sümer'in açılış törenine katılamadığını bildiren Sağıroğlu, şunları kaydetti: "Türkiye'de altyapı kavramının olmadığı yıllarda büyük bir devrimi gerçekleştirerek Türk futbolun çehresini değiştiren, attığı bu adımlarla Trabzon'da sporun her alanında gelişimin öncüsü olan Özkan Sümer benim de şahsen futbol ve yöneticilik hayatıma dokunmuş biridir. Kendisinin kurduğu genç takımda ben de forma giymiş, Trabzonspor armasını gururla taşıma fırsatı bulmuştum. Ardından 2001-2002 yıllarında kendisinin başkanlığında kulübümüzde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundum. Bu anlamda şahsım ve kulübümüz adına kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük spor adamlarından biri olan Özkan Sümer'in adını verdiğimiz tesisin açılışından bir kez da mutlu olduğumu ve gurur duyduğumu ifade ediyorum."