Trabzon'da "Planetaryum ve Bilim Merkezi" kurulacak

"Projemizin içerisinde bir gezegenevi var. Çocuklarımızın, gençlerimizin hatta yetişkinlerin de kullanacağı, onlara bambaşka anlar yaşatacak üç boyutlu çok büyük bir mekan. Tasarım ve beceri atölyeleri var. Gençlerimizin, çocuklarımızın gelip tasarım yapabilecekleri, birtakım beceri kazanabilecekleri üç atölye olacak. Ayrıca maker, robotik ve kodlama ile keşif atölyeleri, sanal küre, sanal tur merkezi, güneş saati, üç boyutlu hatıra resim köşesi, kafe ve fuaye alanları da olacak."

Proje bedelinin 10 milyon lirasının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'ndan karşılanacağını belirten Zorluoğlu, 2 milyon liranın ise Büyükşehir Belediyesi bütçesinden temin edileceğini aktardı.

Merkezi yılda 25-30 bin çocuğun gezeceğini düşündüklerini belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Projeye çok önem veriyoruz. Merkezin inşaatı sürerken bir taraftan da TÜBİTAK ile yapacağımız protokol çerçevesinde bu kez bilim merkezi sergi araç gerecini de temin edeceğiz. Sadece planetaryum kısmını değil, diğer kısımları da etkili şekilde kullanma imkanımız olacak.

Trabzon insanı esasında mucittir. Biz bu çerçevede çocuklarımızın icat çıkarmasını istiyoruz. Trabzonluya, Trabzon'un doğasına uygundur icat çıkarmak. Çocuklarımıza bu şekilde düşündüklerini, hayallerini gerçekleştirecekleri atölye imkanı da sunmuş olacağız. Sadece onlara değil, yerli yabancı turistlerimize de hizmet verecek bir yapı olarak düşünüyoruz. Bu şekilde yılda yaklaşık 40-45 bin kişinin ziyaret ettiği, o bölgeyi de cazip hale getirecek bir uygulama olacak."

Adıyaman ise Trabzon'un kültür, eğitim ve medeniyet şehri olduğunun altını çizerek, DOKA'nın bunu daha da zenginleştirme noktasında çeşitli projeler üzerine çalışan kurum olduğunu söyledi.