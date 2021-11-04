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Trabzon'da sahibi vefat eden köpek mezarın başından ayrılmıyor

04.11.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da sahibi vefat eden köpek mezarın başından ayrılmıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde 29 Ekim'de vefat eden Ömer Güven'in 11 yıl önce sahiplendiği köpek, her gün mezarın başına gidiyor.

İlçenin Kaymaklı Mahallesi'nde ikamet eden 92 yaşındaki 5 çocuk babası Güven, eşinin vefatından sonra kedi ve köpeklerin bakımını üstlenmeye başladı.

Güven, yaklaşık 11 yıl önce sokakta baktığı köpeği sahiplendi. Güven, birlikte yaşadığı köpeğe kızıyla "Fero" ismini verdi.

Rahatsızlanarak geçen cuma vefat eden Güven'in mezarına gelen Fero, toprağın üzerine yatarak buradan ayrılmıyor.

Güven'in gelini Fatma Güven, AA muhabirine, kayınpederinin hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Kayınpederi ile Fero'nun arasında 11 yıldır bir dostluk olduğunu ifade eden Güven, "Aşırı derecede birbirlerine düşkündüler. Aralarında bir sevgi bağı vardı. Kayınpederim, kış aylarında üç ay köyde kalmaz şehir dışına giderdi, geldiğinde ise baktığı kedilerin birçoğu sağa sola giderdi. Zamanla kediler gelmez oldular ama köpeğimiz üç ay kendisini bir yerlerde barındırır, onun geldiği gün artık kokusunu mu alırdı bilmiyorum ama hemen geri gelirdi." dedi.

Güven, kayınpederinin Fero'yu çok sevdiğini ve sahiplendiğini dile getirerek, "Onun da ona bağlılığı gördüğünüz gibi halen devam ediyor. Köpeklerinin yemeğini vermeden kendisi yemeğini yemezdi." diye konuştu.

Kayınpederinin vefat ettiği gün Fero'nun o gece cenaze başından ayrılmadığını anlatan Güven, şunları kaydetti:

"Çok üzgün durdu. Demek ki hissetti onu, sabah mezarlığa geldiğimizde yine buralarda gezindi, gömüldüğü zamanda aynen bu şekilde baş ucunda yattı. Ben görmedim ama cenazeye gelenler Fero'nun gözlerinden yaş aktığını, ağladığını gördüklerini söylediler. "

Güven, hayvanları sevmenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Çevrede çok fazla kimse olmayınca ikisinin dostluğu birbiriyle pekişti. Bazen Fero'nun mezarlığa biz olmadan da geldiğini gören komşular var ama bizimle mutlaka mezarlığa geliyor. Gömüldüğü an bile hemen üzerine yattı, yeri orası zaten." ifadelerini kullandı.

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