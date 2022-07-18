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Trabzon'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

18.07.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlı, olayda kullandığı silahla yakalandı

Trabzon'un Of ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Of Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 19.00 civarında Of ilçe merkezinde Sefa Dönmez ile aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden husumetleri bulunan F.U'nun karşılaştığı belirtildi.

Yaşanan sözlü tartışma sonrası F.U'nun tabancayla 5 el ateş ederek Sefa Dönmez'in ağır yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedilen açıklamada, "Yaralı Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Zanlı F.U, olayda kullandığı silahla birlikte olay yerinde yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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