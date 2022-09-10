Trabzon'da sobaya gizlenen uyuşturucu ele geçirildi

Trabzon'un Araklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı narkotik timleri, uyuşturucu imal etmek için kenevir yetiştirildiği ve yüklü miktarda esrar bulunduğu istihbaratı üzerine Araklı'ya bağlı Yeşilköy ve Yiğitözü mahallelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Narkotik arama köpeği "Yatkın"ın da katıldığı aramalarda, sobaya gizlenmiş 1 kilo 456 gram kubar esrar, 36 kök Hint keneviri ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ç. (53) ve E.Y'nin (28) jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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