Trabzon'da, somon üretimine yönelik "Kapalı Devre Yumurta Üretimi Tesisi"nin protokolü imzalandı

Trabzon'da somon balığı üretimine yönelik kurulacak "Kapalı Devre Yumurta Üretim Tesisi" projesinin protokolü törenle imzalandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Sürmene Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Trabzon İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) ortaklığında yürütülen "Kapalı Devre Yumurta Üretimi Tesisi" projesinin protokolü için TTSO Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, somon yumurtası üretimiyle ilgili yapılan projenin 2023 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Hacısalihoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Somon balığının üretimi ile ilgili en önemli ayağımız olan yumurta, ağırlıklı yurt dışından geliyordu. Projeyle, Türk somonunun yerli yumurta ile gıda güvenliği açısından önemli adımı olan kendi yumurtamızı kendimiz üretmemiz konusunda adım atıldı. Yaptığımız çalışmalarda Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KTÜ, DOKA, İhracatçılar Birliği ve Su Ürünleri Birliği ile yapılan görüşmeler sonucunda projenin hayata geçmesi noktasında son aşamaya geldik. Bu ihale yapıldı ve bugün de ihalenin imzasını atacağız. Eğer kendi yumurtamızı üretemezsek, dünyada önümüzdeki yıllarda gelişecek risklere bağlı olarak tesislerimiz zor durumda kalabilirdi ama biz kendi yumurtamızı ürettiğimiz sürece bu risklerden kurtuluyoruz."

Protokol imza törenine, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Rakıcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gündoğan, DOKA Trabzon Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kemal Akpınar ve firma temsilcileri katıldı.

