YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil iş yerinin vitrinine çarptı

Trabzon'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil iş yerinin vitrinine çarptı

11.10.2023 14:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da, park etmek isteyen sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil iş yerinin vitrinine çarptı.

Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, A.Ş'nin park etmeye çalıştığı 61 AS 258 plakalı otomobil, geri manevra sırasında önce bir iş yeri önündeki dubanın üzerinden geçti. Sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, daha sonra bir eczanenin vitrinine çarparak durabildi.

Yaralananın olmadığı kazada, iş yeri ve araçta hasar oluştu. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi Suna Ayrancı, AA muhabirine, olay anında müşterisiyle ilgilendiğini belirterek, "Yaşlı bir amcamız fren yerine gazla beraber içeri girdi. Allah'tan dışardan müdahale edip durdurabildiler. Büyük maddi hasarımız oluştu." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladıKız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladı
Şişli’de kaldırımın çöktüğü anlar kameraya yansıdıŞişli’de kaldırımın çöktüğü anlar kameraya yansıdı
4. Dünya Spor Kongresi Konya'da gerçekleştirildi4. Dünya Spor Kongresi Konya'da gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Trabzon Otomobil Eczane

Trabzon Namaz Vakitleri 11 Ekim Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:21
Öğle
12:13
İkindi
15:22
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Trabzon Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Çarşamba

Hülya eczanesi
Ortahisar
Bilge eczanesi
Caykara
Hayat eczanesi
Surmene
Ümit eczanesi
Arakli
Zeki eczanesi
Besikduzu
Sibel eczanesi
Ortahisar
Güner eczanesi
Akcaabat
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.