YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da tarihi Ortamahalle teleferikle de gezilecek

Trabzon'da tarihi Ortamahalle teleferikle de gezilecek

19.01.2021 11:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortamahalle'ye, Akçaabat Belediyesince hazırlanan proje kapsamında teleferik sisteminin yaklaşık 7 milyon dolara mal edilerek yapılması planlanıyor - Toplam 3 istasyondan oluşacak 4 bin 613 metre uzunluğundaki teleferik projesinin kısa sürede hayata geçirilebilmesi için yatırımcı bekleniyor - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim: - "Projemize yatırımcı bekliyoruz. Birkaç iş adamıyla birlikte istişaremiz var. Yap, işlet, devret sistemiyle beraber bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz"

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da, "Doğu Karadeniz'in Safranbolusu" olarak nitelendirilen Ortamahalle, Akçaabat ilçesine yapılacak teleferik sistemiyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından biri olacak.

Ortamahalle, Osmanlı dönemine ait evler, konaklar, çeşmeler, sokaklar ve mahalle kültürü bir bütün halinde sergilenmesiyle geçmişten bugüne gelebilen nadir yerleşim yerleri arasında yer alıyor.

Arnavut kaldırımlı sokakları, dik yokuşları ve dar meydanlarıyla tarihi görünümünü koruyan mahalle, Osmanlı döneminin yanı sıra Roma ve Bizans gibi farklı medeniyetlerin de izlerini taşıyor.

Akçaabat Belediyesince hazırlanan teleferik projesiyle 4 bin 613 metre uzunluğunda yapılacak sistemle ilçeye ilginin artırılması hedefleniyor.

Akçaabat Belediyesi tarafından ilçenin sahilinden Ortamahalle sit alanının üst kısmında yapılacak bir istasyona, oradan Akçatepe tesislerinin olduğu bölgeye ulaşmak üzere teleferik sisteminin yapılmasına ait proje çalışması tamamlandı.

- Teleferik sistemi yaklaşık 7 milyon dolara mal olacak

Projenin başlangıç istasyonu Cumhuriyet Parkı'nın deniz tarafında, ikinci istasyonu Ortamahalle'nin arka kısmında ve son istasyonu Akçatepe'de olmak üzere toplamda 3 istasyondan oluşacak teleferiğin yaklaşık 7 milyon dolara yapılması hedefleniyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortamahalle'nin her zaman yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Ekim, teleferik projesinin Ortamahalle'den geçeceğini belirterek "İlk istasyonu liman bölgesinden geçecek teleferiğin uzunluğu 888 metre, ikinci istasyonu yaklaşık 3 bin metre, üçüncü istasyon ise yaklaşık 725 metre uzunluğunda olacak." dedi.

- Proje yap, işlet, devret sistemiyle bölgeye kazandırılacak

Projenin tamamen bittiğini aktaran Ekim, şunları kaydetti:

"Bunları sıralarsak biri Ortamahalle, biri de Akçatepe bölgemizde sonuçlanmış olacak. Projemize yatırımcı bekliyoruz. Birkaç iş adamıyla birlikte istişaremiz var. Yap, işlet, devret sistemiyle beraber bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Belki etap etap da yapabiliriz. Önce Ortamahalle'yi, sonra Akçatepe etabı olmak üzere, bir aksilik olmazsa."

Ekim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından özellikle turizm sektörünün etkilendiğini ifade ederek "Turizm belli sıkıntılardan geçiyor. Ancak teleferik projesini hayata geçirerek Akçaabat'a turizm adına güzel bir tesis kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Vatandaşların Akçaabat'ın sahil kesimini ve Ortamahalle'yi havadan da görebileceğini vurgulayan Ekim, "Yukarılara çıkıldıkça seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralara tanıklık edebileceği teleferik, turizmin yanı sıra ulaşım ve şehrin imajı açısından da önemli bir yatırım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"

Trabzon Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:06
Sabah
07:35
Öğle
12:37
İkindi
15:06
Akşam
17:29
Yatsı
18:53

Trabzon Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Çukurçayır Eczanesi
Ortahisar
Hayırlıoğlu Eczanesi
Ortahisar
Poyraz Eczanesi
Ortahisar
Sibel Eczanesi
Ortahisar
Başak Eczanesi
Akcaabat
Güner Eczanesi
Akcaabat
Günışığı Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Sümela Manastırı'nı açık olduğu 99 günde 123 bin 933 kişi ziyaret etti

Sümela Manastırı'nı açık olduğu 99 günde 123 bin 933 kişi ziyaret etti

Sümela Manastırı'nı açık olduğu 99 günde 123 bin 933 kişi ziyaret etti

Sümela Manastırı'nı açık olduğu 99 günde 123 bin 933 kişi ziyaret etti

Trabzon’da fuhuş operasyonu

Trabzon’da fuhuş operasyonu

Trabzon'da çam fıstığı yetiştiriciliği yeni gelir kapısı olacak

Trabzon'da çam fıstığı yetiştiriciliği yeni gelir kapısı olacak

Türk çayını 2020'de en çok Belçika talep etti

Türk çayını 2020'de en çok Belçika talep etti

Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 250 bin lira ceza

Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 250 bin lira ceza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.