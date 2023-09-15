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Trabzon'da tartıştığı kardeşini ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı

15.09.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Yomra ilçesinde tartıştığı kardeşini ve yengesini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri'nde kardeşi Osman I. (55) ile yengesi Necla I'yı (54) tabanca ile ateş ederek öldüren Şükrü Y'nin (79) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şükrü Y, dün arazi anlaşması nedeniyle çıkan tartışma sonucunda kardeşi Osman I. ve yengesi Necla I'ya tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı. Zanlı, daha sonra jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanmıştı.

Şükrü Y'nin daha önce mahkemeye başvurarak soyadını değiştirdiği, İstanbul'da yaşayan Osman I'nın ise bir süre önce Trabzon'a taşındığı belirlenmişti.

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