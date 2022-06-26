YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da tartıştığı kişiyi yumrukla öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

Trabzon'da tartıştığı kişiyi yumrukla öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

26.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da tartıştığı kişiyi yumrukla öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

Trabzon'da tartıştığı kişiyi yumrukla öldüren sanık hakkında 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 ay önce sokak ortasında yumruk atarak ağır yaraladığı A.K'nin (29) olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetmesi sonucu tutuklanan sanık İ.C (27) hakkında iddianame hazırlandı.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık İ.C'nin kız arkadaşına mesaj attığını ileri sürdüğü maktul A.K. ile önce Trabzon Uzunsokak'ta bulunan bir kafede tartıştıkları daha sonra tartışmaya sokakta devam ettiklerine yer verildi.

Kafeden çıktıktan sonra sanık İ.C'nin tartışmaya devam ettiği A.K'ye yumruk atması sonucu yere düştüğü, maktulün hareketsiz kaldığı ve sanığın olay yerinden ayrıldığı aktarıldı.

İddianamede, olayda başına aldığı darbe sonucu kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören A.K'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan 5 gün sonra hayatını kaybettiği, sanığın ise tutuklandığı belirtildi.

Sanık İ.C'nin emniyet ve savcılık ifadesinde, maktulü kendisinden uzaklaştırmak için elini salladığı ve elinin denk geldiği için yere düştüğünü ileri sürdüğü belirtilen iddianamede, olay anını gösteren kamera kayıtlarında sanığın, maktulün çene kısmına yumruk atarak yere düşmesine sebep verdiğinin net şekilde belli olduğu, alınan otopsi raporunda ise ölüm sebebinin kafa travmasına bağlı kemik kırıklarıyla beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Maktulün aldığı darbe sonucu belirli bir süre yoğun bakımda yattığı ve sonrasında hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, savcı, sanık hakkında, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililere seslendi:Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililere seslendi:
Dekan Prof. Dr. Korkmaz'ın cenazesi Aksaray'da defnedildiDekan Prof. Dr. Korkmaz'ın cenazesi Aksaray'da defnedildi
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştıZonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
02:44
Sabah
04:44
Öğle
12:29
İkindi
16:29
Akşam
20:05
Yatsı
21:56

Trabzon Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Pazartesi

Yağmur Eczanesi
Akcaabat
Uğur Eczanesi
Akcaabat
Doğa Eczanesi
Arakli
Hürriyet Eczanesi
Arsin
Zeki Eczanesi
Besikduzu
Hayat Eczanesi
Carsibasi
Çaykara Eczanesi
Caykara
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.