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Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor

AA AA
26.09.2024 08:07
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Trabzon'un Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde taşkın ve heyelanların ardından yapılan zarar tespit çalışmalarında 205 milyon 526 bin lira maliyet tespit edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sel ve heyelan bölgesindeki çalışmalarda bugün itibarıyla farklı kurumlardan 705 personelin görev aldığı belirtilerek, Devlet Su İşleri, Karayolları ve belediyelere ait 373 iş makinesinin kapanan yol güzergahlarında ve dere yataklarında rüsubat temizleme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde toplam 36 mahallenin heyelan ve sellerden etkilendiği ifade edilen açıklamada, 25 konut ve bir iş yeri ile ahırın boşaltıldığı, diğer mahallelerde de çalışmaların devam ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, zarar tespit çalışmalarına başlanıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerimizde 128 iş yeri, 122 konut ve 81 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Toplam maliyet 205 milyon 526 bin 31 lira olarak tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarında 36 hasarsız, 27 az hasarlı, 6 ağır hasarlı, 1 yıkık olmak üzere toplamda 70 yapıda inceleme yapılmıştır. Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde 504 üreticiye ait toplam 276 bin 898 metrekare tarım arazisi ve 65 bin 700 depo ürün zarar görmüştür. Büyükşehir ve ilçe belediyelerin ağındaki yol ve sanat yapılarında meydana gelen yıkımlara ilişkin hasar tespit ve onarım çalışmaları devam etmekte olup şimdiye kadar 195 noktada 166 istinat duvarı ve 42 menfez, 2 büz, 1 açık kanal, 150 metre beton yol yapılması gerektiği tespit edilmiştir."

İlçelerdeki tüm abonelere ait telefon ve internet hatlarındaki sorunların giderildiği ifade edilen açıklamada, hat onarım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, enerji nakil hatlarındaki tüm arızaların giderildiği kaydedilerek, enerji verilemeyen mahalle kalmadığı, hatlardaki bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğinin altı çizildi.

Türk Kızılayın 3 ikram aracıyla toplamda 600 sıcak çorba, 2 bin 190 yemek, 8 bin 250 içecek, 8 bin ikramlık ve 4 bin 400 su dağıtımında bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan çağrı neticesinde, 10 ilden gelen 110 AFAD gönüllüsüyle, 4 okul, 2 cami ve Araklı Devlet Hastanesinde temizlik çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede heyelan ve sellerin etkilerini bertaraf etmek üzere ilgili tüm kurumların çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüğü vurgulandı.

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