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Trabzon'da tezgahlarda yer almaya başlayan taze hamsi yüzleri güldürdü

06.10.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Balıkçılar ve Manavcılar Derneği Başkanı Cemal Kaya Şamlıoğlu: - "Asıl şimdi yerli hamsi bölgeden çıkıyor. Trabzon'dan çıkmasa da bölgemizden çıkıyor. İnce fakat lezzetli hamsi" - Balıkçı Yakup Bektaşoğlu: - "Hamsisiz olmuyor. Trabzon hamsi ile yatar, hamsi ile kalkar. Karadeniz'e özel hamsi bunlar. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın"

Trabzon'da tezgahları süslemeye başlanan taze hamsinin kilogramı 15 ila 25 lira arasında satılıyor.

Yeni av sezonunun açılmasının ardından avlanan bol miktarda istavrit ve az miktardaki palamudun ardından hamsi de tezgahlarda yer almaya başladı.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda istavritin kilogramı 10-15, hamsinin 15-25, barbunyanın 25, mezgidin 12,50-20, palamudun ise tanesi 30-40 liradan satışa sunuluyor.

Trabzon Balıkçılar ve Manavcılar Derneği Başkanı Cemal Kaya Şamlıoğlu, AA muhabirine, 1 Eylül'de başlayan yeni av sezonundan çok memnun olmadıklarını söyledi.

İstavritin bol miktarda olduğunu, palamuttan beklediklerini alamadıklarını ifade eden Şamlıoğlu, "Palamut 40 lira, 50 lira. Bir aile kaç tane palamut alacak da yiyecek? Bu fiyatlara zor. İstavrit ucuz satılıyor, 10 lira, 15 lira. Lezzetli ama tabii küçük." diye konuştu.

Şamlıoğlu, Karadeniz hamsisinin yeni yeni gelmeye başladığını belirterek, "Hamsi daha yeni başladı. Bundan öncekilere yerli hamsi demişlerdi ama onlar yerli değil, İstanbul hamsisiydi. Asıl şimdi yerli hamsi bölgeden çıkıyor. Trabzon'dan çıkmasa da bölgemizden çıkıyor. İnce fakat lezzetli hamsi. Fiyatı da ilk defa düştü, 20 liraya." ifadelerini kullandı.

Bu sezon yeteri kadar palamut avlanamadığını bildiren Şamlıoğlu, "Palamut beklerken palamut olmadı. Bundan sonra da pek nadir olur. Bu işin uzmanları var. 'Döner gelir' diyorlar ama hiçbir zaman gidenin geri geldiğini görmedik." dedi.

Balıkçı Yakup Bektaşoğlu da hamsi bolluğu yaşanmaya başlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hamsisiz olmuyor. Trabzon hamsi ile yatar, hamsi ile kalkar. Karadeniz'e özel hamsi bunlar. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gönül hoşluğuyla yiyebilir. Devamlılığı var. İstavrit de yine devam ediyor. Bol bol istavrit geliyor. Mezgit de geliyor. Palamut da ara ara gelecek."

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