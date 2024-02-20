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  4. Trabzon'da tıra arkadan çarpan midibüsteki 6 kişi yaralandı

Trabzon'da tıra arkadan çarpan midibüsteki 6 kişi yaralandı

AA AA
20.02.2024 15:32 | Son Güncelleme:
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Trabzon'da, yolcularını amatör lig maçına götürürken tıra arkadan çarpan midibüsün sürücüsü ile 5 taraftar yaralandı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çaykaraspor ile Kalkınma FK maçını izlemeye giden Çaykaraspor taraftarlarını taşıyan Kerim Tosun yönetimindeki 61 S 009 plakalı midibüs, Karadeniz Sahil Yolu Forum Kavşağı mevkisinde aynı yönde giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 CHJ 44 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüsün sürücüsü ile 5 taraftar yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Tosun, kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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trafik kazası Trabzon

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