YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

Trabzon'da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

TRABZON HABERLERİ  | 21.04.2020 18:14 | Son Güncelleme

Trabzon'da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

Trabzon'un Tonya ilçesinde, toprağa gömülü bebek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturmada, bebeğin annesi olduğu iddia edilen kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tonya Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Hoşarlı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde gömülü, yaklaşık 1 haftalık erkek bebek cesedi bulundu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bebeğin annesi olduğu iddia edilen P.Ç. (21) ve babası M.Ç. (55) ile bebeğin babası olduğu iddia edilen O.K. (23) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden P.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
Anahtar Kelimeler:
bebek cesedi Soruşturma Tonya Trabzon

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Trabzon Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
03:52
Sabah
05:26
Öğle
12:25
İkindi
16:11
Akşam
19:14
Yatsı
20:42

Trabzon Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Duru Eczanesi
Ortahisar
Erdoğan Eczanesi
Ortahisar
Hakan Eczanesi
Ortahisar
Sevgi Eczanesi
Ortahisar
Gül Eczanesi
Akcaabat
Yıldız Eczanesi
Akcaabat
Günışığı Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.