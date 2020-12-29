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Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

TRABZON HABERLERİ  | 29.12.2020 09:40 | Son Güncelleme

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Kaza ilçenin Düzköy mahallesinde meydana geldi.

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza ilçenin Düzköy mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Düzköy Mahallesi Gören köprüsü güzergahında Ahmet K. yönetimindeki 55 DC 442 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu önünde seyreden Adem Kandemir’in kullandığı 16 VY 441 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan 16 VY 441 plakalı otomobil, yaklaşık 25 metrelik şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar jandarma, 112 ve AFAD ekiplerine haber verirken, kaza bölgesine ulaşan ekipler yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Kazada Havva Gören (51) kaza yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan 5 kişi ise Vakfıkebir ve Trabzon’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Evli ve 6 çocuk annesi olan Havva Gören bugün ilçenin Sütpınar Mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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