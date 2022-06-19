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Trabzon'da tur minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

19.06.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da tur minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Dernekpazarı'ndan Uzungöl'e seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 08 ED 325 plakalı tur minibüsü ile karşı yönden gelen 34 CVD 384 plakalı kamyonet, Ulucami Mahallesi yol ayrımında çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Of ilçesi ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bu arada, kaza nedeniyle trafiğin bir süre tek şeritten sağlandığı kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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trafik kazası Trabzon

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