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Trabzon'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

08.07.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Yüksel B'nin kullandığı 34 LL 4565 plakalı otomobil, Sinlice Mahallesi'nde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki 2'si çocuk 4 kişi, ekiplerin uğraşları sonucu çıkarıldı.

Ambulanslarla Şalpazarı, Vakfıkebir ve Trabzon'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

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