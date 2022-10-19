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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

19.10.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen operasyonda, skunk bitkisi yetiştirdiği tespit edilen ve ikametinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yapılan saha araştırmaları ve fiziki takip sonucu Of ilçesine bağlı Sırağaaç Mahallesi'nde yaşayan M.Ç'nin (62), skunk bitkisi yetiştirdiği ve piyasaya uyuşturucu sürmeye çalıştığı belirlendi.

Operasyonda, şüphelinin ikametinde narkotik dedektör köpeği "Duman" kullanılarak yapılan aramalarda, 18 kök skunk bitkisi ve 6 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Trabzon Of uyuşturucu operasyonu

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