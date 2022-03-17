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Trabzon'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

17.03.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kıbrıs Gazisi İshak Yılmaz, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi üyesi 68 yaşındaki Yılmaz, yaklaşık 3 ay önce ailesiyle Çarşıbaşı ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Kazada ağabeyi ve torunu vefat eden Yılmaz, bir süredir tedavi gördüğü Fatih Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yılmaz için Çarşıbaşı ilçesinde Büyükdere Sahil Camisinde tören düzenlendi. Yılmaz’ın naaşı öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cenazeye Vali İsmail Ustaoğlu, askeri erkan ve Yılmaz'ın yakınları katıldı.

Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, Yılmaz'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

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