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Trabzon'da yabancı uyruklu kişiyi tabancayla yaralayan 4 şüpheli gözaltına alındı

AA AA
08.05.2024 13:58
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Trabzon'un Yomra ilçesinde yabancı uyruklu kişiyi tabancayla yaralayan 4 zanlı yakalandı.

İlçede dün akşam saatlerinde Gürcü uyruklu kişiyi silahla bacağından yaralayan şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakası belirlendi.

Polis ekipleri, Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü yakınlarında buldukları otomobildeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların yakalanmadan önce Sera Gölü ile derenin birleştiği yere paket attıklarının tespit edilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince bölgede arama yapıldı.

Aramalar sonucu, taş doldurulan poşette olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen 4 şapka ve cerrahi maske bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan yaralının tedavisine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edildiği öğrenildi.

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