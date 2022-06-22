Trabzon'da yağış etkili oldu

Trabzon'da yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan, zaman zaman şiddetlenen yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırarak devam etti.

Ortahisar ilçesindeki bazı yollarda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gezen bazı turistlerin, yağış nedeniyle sık sık fotoğraf çektikleri görüldü.

Meteorolojik tahminlere göre bölgedeki kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

