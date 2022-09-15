Trabzon'da yumruk attığı kişinin ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi

Trabzon'da, tartıştığı kişinin attığı yumrukla ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ortahisar ilçesinde 16 Mart 2022'de sokak ortasında yumruk atarak ağır yaraladığı Alper Korkmaz'ın olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanık İsmail Can ile maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık hakkında hazırlanan iddianamede, maktulün aldığı darbe sonucu belirli bir süre yoğun bakımda yattığı ve sonrasında hayatını kaybettiğini, sanığın "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiğini hatırlattı.

Müşteki avukatı beyanında, bir önceki celse spor yaptığını belirten sanığın, boks ya da tekvando gibi sporları yapıp yapmadığının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yazı yazılarak araştırılmasını talep etti.

Sanık İsmail Can, savunmasında, 10 yaşındayken mahallelerinde bulunan belediye bünyesindeki tekvando kursuna gittiğini belirterek, "İlk celsede anlattığım şekilde oldu. Öldürme ve yaralama düşüncem yoktu. Maktul bana çok yaklaştığı için uyardım, elimi salladım. Yaralama kastım yoktu, tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesinden maktulün ölümünde vücudunda görülen ilaç maddeleri ve boynuna aldığı darbenin etkisinin olup olmadığına dair raporun istenmesine, olaya ilişkin görüntülerin heyet tarafından incelenmesine, sanığın spor yaptığının araştırılmasına dair talebin dosyayı etkilemeyeceğinden reddine ve sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

