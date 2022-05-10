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Trabzon'da zincirleme kazaya karışan araç iş yerine girdi

10.05.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da zincirleme kazaya karışan araç iş yerine girdi

Trabzon'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçlardan biri çevredeki iş yerine girdi.

Ortahisar ilçesine bağlı Gülbaharhatun Mahallesi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 61 T 0164 plakalı ticari taksi ile 61 SB 987 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle taksi park halindeki kamyonete arkadan çarptı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ise caddede bulunan kırtasiye dükkanına girerek durabildi.

İş yeri ve araçlarda hasar oluşan kazada yaralanan olmadı.

Kırtasiye dükkanının sahibi Levent Ceylan, gazetecilere, iki aracın çarpıştığını belirterek, "Bir araç dükkanıma girdi. O anlarda içerdeydim. Masadaydım, aracın içeriye girişini gördüm. Yapacak bir şey yok. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Maddi hasar var ama önemli olan cana bir şey olmasın. Maddi hasar telafi edilebilir." ifadelerini kullandı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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trafik kazası Trabzon

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