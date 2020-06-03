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Trabzon’daki çay fabrikalarına enerji indirimi sağlanacak

TRABZON HABERLERİ  | 03.06.2020 11:53 | Son Güncelleme

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Of Ticaret ve Sanayi Odası’na (OFTSO) üye çay sanayicilerinin piyasa şartlarına göre kullandıkları elektriği daha uygun fiyata alabilmeleri için Enerji SA firması ile yapılan görüşme olumlu sonuç verdi.TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Of TSO Genel Sekreteri Murat Zırıh ve çay firmalarının temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda enerji kullanımı değerlendirildi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Of Ticaret ve Sanayi Odası’na (OFTSO) üye çay sanayicilerinin piyasa şartlarına göre kullandıkları elektriği daha uygun fiyata alabilmeleri için Enerji SA firması ile yapılan görüşme olumlu sonuç verdi.
TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Of TSO Genel Sekreteri Murat Zırıh ve çay firmalarının temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda enerji kullanımı değerlendirildi. Toplantıya katılan söz konusu enerji firmasının Bölge Satış Yöneticisi Aziz Ekiz tarafından enerji sektöründeki gelişmeler, enerji verimliği, elektrik piyasası ve müşterilere sundukları verimlilik projeleri hakkında bilgiler verildi. Toplantıya ayrıca ilgili firmanın Türkiye Satış Müdürü Serkan Saral ve Marmara Bölge Müdürü Kadir Çetin de video konferans yöntemiyle iştirak ettiler.
TTB Başkanı Eyyüp Ergan, üyelerin ilgili firma ile ikili görüşmeler sonucunda fiyat konusunda anlaşma yapacaklarını belirterek “Of’taki ilk toplantımızda indirimli elektrik konusu gündeme gelmişti. Görüşmelere başlamıştık ancak, dünyayı sarsan pandemi ile karşılaştık. Bugün alınan tedbirlerle birlikte yeniden bir araya gelerek indirim konusunda mesafe kaydettik” dedi.

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