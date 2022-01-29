Trabzon'daki kara yolu yatırımları 26,6 milyar liraya ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon'da 2003-2022 yılları arasında kara yolları yatırımlarının 26 milyar 613 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2003'te Trabzon'daki bölünmüş yol uzunluğunun 73 kilometre olduğu, 2002-2022 yılları arasında inşa edilen 193 kilometrelik yeni bölünmüş yol ile bu standarttaki yol uzunluğunun 266 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Kentte, 8'si tek tüp ve 11'i de çift tüp olmak üzere toplam uzunluğu 32 bin 188 metreyi bulan 19 tünelin hizmete açıldığı, ayrıca toplam uzunlukları 9 bin metreyi geçen 107 köprünün tamamlandığı vurgulanan açıklamada, "1993-2002 arasında Trabzon il genelindeki kara yolu yatırımları için sadece 5 milyar 991 milyon lira harcanmışken, bu yatırım miktarını 26 milyar 613 milyon liraya çıkardık." ifadesi kullanıldı.

Trabzon'da bugün itibarıyla 23 projenin devam ettiği, Trabzon Şehir Geçişi Devlet Yolu, Maçka-Karahava arası, Araklı-Dağbaşı-Uğrak, Akçaabat-Düzköy Yolu'nun da bu projeler arasında yer aldığı aktarıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun, Trabzon'un Yomra ilçesi şehir geçişinde Kaşüstü Kavşağı Altgeçit Köprüsü yapıldığı ve projenin 2x3 şeritli, bağlantı yolları ile toplam 1250 metre uzunluğunda olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaşüstü Kavşağı Altgeçit Köprüsü ile Karadeniz Sahil Yolu'nun Yomra geçişindeki ulaşım standardının yükseltilmesi amaçlandı. Altgeçit köprüsü ve kavşak düzenlemesi ile Yomra şehir içi trafik yükünün kara yoluna olumsuz etkisi önlendi, transit geçişin daha sağlıklı ve hızlı yapılması sağlandı. Yolda can ve mal güvenliği tesis edilerek sürücülere güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunuldu. Konaklar-Pelitli-Yalıncak mevkisinde yapılacak yol yapım çalışmasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birbirine bağlanarak Karadeniz Sahil Yolu'na alternatif güzergah oluşturulacak."

Açıklamada, 2003-2021 yılları arasında Trabzon-Giresun Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon-Rize Karadeniz Sahil Yolu, Uzungöl Turizm Merkezi Yolu, Trabzon-Kireçhane İl Yolu Tanjant Erdoğdu Kavşağı ile Göğüs Hastanesi arası yolu, Of-Çaykara Yolunun da bitirilen projeler arasında olduğu belirtildi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın üçüncü en uzun çift tüp kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'nde de ışığın görüldüğü anımsatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiği rahatlatacak Zigana Tüneli, mevcut güzergahın geometrisini iyileştirerek 8 kilometre kısaltacak. Seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azalacak. Böylece zamandan 18,6 milyon lira, akaryakıttan 39,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 58,1 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı 15 bin 779 ton azaltılacak."

Trabzon'da aynı zamanda yat limanı ile birlikte Sürmene Yeniay, Of, Vakfıkebir Yoroz ve Arsin balıkçı barınaklarının yapıldığı, Trabzon Limanı'nın onarıldığı, Akçaabat Akçakale çekek yeri inşaatının bitirildiği, Yalıncak, Akçaabat Mersinköyü, Söğütlü, Çarşıbaşı Keremköyü çekek yerlerinin etüd proje çalışmalarının ise tamamlandığı kaydedildi.

