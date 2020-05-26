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Trabzon'daki sahil ve yaylalarda "Karavan Park Projesi" hayata geçirilecek

TRABZON HABERLERİ  | 26.05.2020 11:06 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Merkez Turizm Komite Teşkilat Başkanı Ümit Hotaman: - "Özellikle koronavirüs sonrası daha da yaygın hale gelecek karavan turizmi, bölgemizin çekim merkezi olması adına Trabzon için atılmış önemli bir adımdır" - "Trabzon'umuzu pilot il yapıp projeyi tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz. Bu manada bölgemiz ve ülkemiz adına büyük bir kazanım olacak"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesince sahil ve yaylalarda uygulanması planlanan "Karavan Park Projesi" hazırlandı.

MÜSİAD Trabzon Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'un turizmden daha fazla pay alması için geliştirilen projelere bir yenisinin de MÜSİAD tarafından eklendiği bildirildi.

Türkiye'de dünya standartlara uygun ilk "Karavan Park Projesi"nin hazırlandığı ve hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandığı belirtilen açıklamada, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın, projeyle ilgili MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan uhdesinde, projenin öncülüğünü yapan MÜSİAD Genel Merkez Turizm Komite Teşkilat Başkanı Ümit Hotaman'ı ve MÜSİAD Trabzon Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Üçüncüoğlu'nu görevlendirdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hotaman, karavanlarda uzun süreli yaşanabilmesi için tasarlanan ve yurt dışında "karavan parkı" ismi verilen projeyi hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Türkiye nüfusunun 4'te 1'inin potansiyel karavan müşterisi olduğuna işaret eden Hotaman, "Otel fiyatlarının artması ve daha özgür bir şekilde tatil yapmak isteyenlerin karavana yöneldiği resmi rakamlarla tespit edildi. Ekonomik durumların diğer alanlara nazaran karavan turizmini etkilemediği, geçen yıla oranla bu yıl yüzde 30 artış olduğu gözlendi." ifadelerini kullandı.

Hotaman, Türkiye'de 250'ye yakın kamp alanına ihtiyaç olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Avrupa'da sadece bir firma günde 180 adet lüks karavan yapmaktadır. Buradan yola çıkarsak Türkiye gibi güvenilir ve sağlıklı bir ülkeye ne kadar turist gelebileceğini öngörebiliyoruz. Projemiz onaylandığında ve uygun alanlar bulunduğunda kısa sürede harekete geçeceğiz. Yerlerle ilgili yetkili makamlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Trabzon'umuzu pilot il yapıp projeyi tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz. Bu manada bölgemiz ve ülkemiz adına büyük bir kazanım olacak."

- "Projeyi dünyaya örnek bir şekilde hizmete sokmayı planlıyoruz"

Kamp alanlarının sahil ve yaylalarda yaklaşık 15-20 dönüm üzerinde kurulmasının planlandığını anlatan Hotaman, projenin hayata geçmesiyle Trabzon'daki turizm hareketliliğinin daha da artacağını vurguladı.

Hotaman, projenin MÜSİAD Genel Başkanı Kaan tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a aktarıldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Bakan Yardımcısı Alpaslan da projemizi çok beğendi ve hayata geçmesi adına Bakanlığın üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti. Şehrimize kazandırmayı hedeflediğimiz ve şimdiden büyük heyecan duyduğumuz projeyi destek verenler sayesinde dünyaya örnek bir şekilde hizmete sokmayı planlıyoruz. Özellikle koronavirüs sonrası daha da yaygın hale gelecek karavan turizmi, bölgemizin çekim merkezi olması adına Trabzon için atılmış önemli bir adımdır."

Proje alanlarının, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu tarafından belirtilen kamping standartlarına uygun şekilde hazırlanacağına işaret eden Hotaman, kullanıcıların A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.

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