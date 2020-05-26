Trabzon'daki sahil ve yaylalarda "Karavan Park Projesi" hayata geçirilecek

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesince sahil ve yaylalarda uygulanması planlanan "Karavan Park Projesi" hazırlandı.

MÜSİAD Trabzon Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'un turizmden daha fazla pay alması için geliştirilen projelere bir yenisinin de MÜSİAD tarafından eklendiği bildirildi.

Türkiye'de dünya standartlara uygun ilk "Karavan Park Projesi"nin hazırlandığı ve hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandığı belirtilen açıklamada, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın, projeyle ilgili MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan uhdesinde, projenin öncülüğünü yapan MÜSİAD Genel Merkez Turizm Komite Teşkilat Başkanı Ümit Hotaman'ı ve MÜSİAD Trabzon Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Üçüncüoğlu'nu görevlendirdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hotaman, karavanlarda uzun süreli yaşanabilmesi için tasarlanan ve yurt dışında "karavan parkı" ismi verilen projeyi hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Türkiye nüfusunun 4'te 1'inin potansiyel karavan müşterisi olduğuna işaret eden Hotaman, "Otel fiyatlarının artması ve daha özgür bir şekilde tatil yapmak isteyenlerin karavana yöneldiği resmi rakamlarla tespit edildi. Ekonomik durumların diğer alanlara nazaran karavan turizmini etkilemediği, geçen yıla oranla bu yıl yüzde 30 artış olduğu gözlendi." ifadelerini kullandı.