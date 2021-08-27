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Trabzon'daki Zağnos Vadisi'nde arkeolojik kazı yapılabilmesi için iş birliği protokolü imzalandı

27.08.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'daki Zağnos Vadisi'nde arkeolojik kazı yapılabilmesi için iş birliği protokolü imzalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Zağnos Vadisi içerisinde yer alan İçkale'de arkeolojik kazı yapılabilmesi amacıyla kurumlar arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Zağnos Vadisi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Trabzon'un kadim tarihi için bu çalışmanın önemli olduğunu belirten Zorluoğlu, "Şükür, bugün Trabzon tarihinde ilk kez olmak üzere arkeolojik kazı hareketini başlatıyoruz. Hepimiz Trabzon'la ilgili niteleme yaparken, Kadim şehir Trabzon'u çok kullanıyoruz. İşte bu kadim şehir Trabzon'un tarihini daha iyi şekilde ortaya çıkaracak çalışmalar ancak kazıyla ve diğer faaliyetlerle mümkün olabilir." diye konuştu.

Zorluoğlu, Trabzon'un bilinen 4 bin yıllık tarihinin, yapılacak kazılarla çok daha geriye gideceğine inandıklarını ifade ederek, "Çünkü bazı mağaralarda bulunan eserlerden Trabzon'daki yerleşmelerin milattan önce 2 binin çok daha gerisine gittiğini görüyoruz. Böyle kuvvetli işaretler var. Bu kazılar Trabzon'un kadim tarihini çok daha net şekilde ortaya çıkaracaktır." dedi.

Arkeolojik kazılar sonucu bulunacak eserleri, kurmayı planladıkları arkeoloji müzesinde sergilemek istediklerini dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Valimizin riyasetinde Büyükşehir Belediyemiz, Ortahisar Belediyemiz, üniversitemiz, Ticaret ve Sanayi Odamızla beraber bir komisyon kuruldu ve bugün bu güzellik, bu komisyonun çalışmaları ile ortaya çıktı. Elbette sayın milletvekillerimizin bu kazının Kültür Bakanlığında programa alınması noktasında önemli destekleri oldu. Kendilerine müteşekkiriz. İnşallah el birliğiyle buradaki çalışmaları çok daha ileri noktaya taşıyacağız. Kadınlar pazarının hemen karşısındaki alanda da sondaj çalışması gerçekleştirilmişti. Roma döneminden itibaren çok önemli katman ve eserlerin mevcut olduğu şeklindeydi. Orayla ilgili önümüzdeki zamanlarda bir program yapacağız. O bölgede ortaya çıkan bu tarihi kalıntıları, eserleri gün yüzüne çıkaracak, orayı bir anlamda açık hava müzesi gibi şehrimize ve ziyaret edecek misafirlere sunabilecek hale getirmemiz gerekecek."

Konuşmaların ardından Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

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