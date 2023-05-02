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Trabzon'dan Muş'a gelen fotoğraf tutkunları çiçek açan laleleri görüntüledi

02.05.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'dan Muş'a gelen fotoğraf tutkunları, çiçek açan ters lale ve endemik tür olan 1071 Muş Lalelerini görüntüledi.

Trabzon Fotoğraf Sanatı Derneğinin organizasyonuyla kente gelen 43 kişi, 1800 rakımlı Çizme Burnu Tepesi'ne tırmandı.

Burada koruma altına alınan ters laleleri görüntüleyen fotoğraf tutkunları, daha sonra endemik tür olan ve "Muş 1071" ismiyle tescillenen lalelerin oluşturduğu eşsiz manzarayı fotoğraf karelerine yansıttı.

Grupta yer alan Murathan Bayrak, gazetecilere, Muş lalelerini sosyal medyadan gördüğünü ve görüntülemek istediğini söyledi.

Muş'ta ters lalelerin zorlu coğrafyada yetiştiğini belirten Bayrak, "Çok sıra dışı bir bitki. Dağlık alanda yetişiyorlar, hayvanların zarar vermemesi için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Çok önemli endemik bir bitki tür. Ters lalelerin yetiştiği bölgeye foto kapanlar bile konulabilir." dedi.

Emekli memur Ertuğrul Reisoğlu ise ilk defa bölgeye geldiğini ve lalelerin çok güzel fotoğraflarını çektiklerini belirtti.

Lalelerin korunması gerektiğini dile getiren Reisoğlu, "Endemik ve bu yöreye has bir bitki. Bu konuda toplumun da bilinçlenmesi gerekiyor. Ters laleler için tepeye çıktık, yorulmamıza değdi. İyi ki gelmişiz, ölmeden görülmesi gereken bir yer burası. Özellikle fotoğraf sevdalıları için ideal." diye konuştu.

Tülay Bahçeci de dağda ters lalenin, Muş Ovası'nda ise 1071 lalesini fotoğraflamanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

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