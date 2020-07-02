YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'dan yapılan fındık ihracatında en verimli sezon 2019-2020 oldu

Trabzon'dan yapılan fındık ihracatında en verimli sezon 2019-2020 oldu

TRABZON HABERLERİ  | 02.07.2020 11:40 | Son Güncelleme

Sezonun 10 aylık döneminde 309 bin 284 ton fındık ihraç edilerek, karşılığında 2 milyar 74 milyon 774 bin dolar gelir elde edildi - Sezonluk fındık ihracatının yüzde 39'unu karşılayan Trabzon'dan yurt dışına 806 milyon 259 bin dolarlık fındık gönderildi - DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav: - "Kentten, 10 aylık fındık sezon ihracatında geçen sezonun aynı dönemine oranla miktarda yüzde 16, döviz girdisinde de yüzde 36 olmak üzere yüksek oranlı artış yaşandı. Bu kapsamda Trabzon'dan yapılan fındık ihracatının en verimli sezonu 2019-2020 oldu"

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den 1 Eylül 2019'da başlayıp 31 Ağustos 2020'de sonra erecek 2019/2020 fındık ihraç sezonunun 10 aylık döneminde yapılan 2 milyar 74 milyon 774 bin dolar fındık ihracatının, yüzde 39'u Trabzon merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamülleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019/2020 fındık ihraç sezonunun 10 aylık döneminde, Türkiye'den 309 bin 284 ton fındık ihraç edilerek, karşılığında 2 milyar 74 milyon 774 bin dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Sezonun bitimine yaklaşık 2 aylık bir süre kaldığını dile getiren Cirav, bu rakamların 330 bin tona ulaşacağını ve karşılığında elde edilen döviz girdisinin 2 milyar 300 milyon dolar civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Cirav, tarihin en yüksek fındık ihracat rakamına ulaşılacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu dönemde yapılan ihracatta miktar olarak yüzde 26 ve değer olarak yüzde 45 gibi çok yüksek oranlarda artış yaşanması gurur vericidir. Bu dönemde Trabzon da yine fındık ihracatında lider oldu. Yapılan 10 aylık sezon ihracatının yüzde 39'u tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildi. Trabzon'dan bu sezonda 115 bin 340 ton fındık ihraç edilerek, karşılığında 806 milyon 259 bin 463 dolar gelir elde edildi. Kentten, 10 aylık fındık sezon ihracatında geçen sezonun aynı dönemine oranla miktarda yüzde 16, döviz girdisinde de yüzde 36 olmak üzere yüksek oranlı artış yaşandı. Bu kapsamda Trabzon'dan yapılan fındık ihracatının en verimli sezonu 2019-2020 oldu."

- "Fındık üreticisi ve fındıkla ilgili tüm paydaşlar, uygulanan politikadan memnun kaldı"

Fındık ihracatında bu sezon yüksek oranlı bir başarı elde edildiğine dikkati çeken Cirav, şunları kaydetti:

"Fındık ihracatında, en büyük başarı hükümetimizin bu sezonda istikrarlı bir politika uygulayarak fındık fiyatlarını hasat öncesi Temmuz 2019 ayı sonunda açıklaması ve alım işlemleri ile görevlendirilen TMO'nun başarılı bir alım sistemi uygulamasının büyük payı vardır. Bu uygulamadan fındık üreticisi ve fındıkla ilgili tüm paydaşlar kazançlı çıkarak uygulanan politikadan memnun kaldı. Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm kabine mensubu bakanlara teşekkürlerimizi sunuyorum."

Cirav, fındık hasatına 2 aylık bir zaman kaldığını ve rekolte tespit çalışmalarının devam ettiğini aktararak, "Bu yıl TÜİK tarafından yapılan tahminde fındık rekoltesi 600 bin ton olarak açıklandı ve sektörün beklentisi 600-650 bin ton aralığında bir rekoltedir. 2020/2021 sezonunun verimli olması açısından fındık fiyatlarının üreticinin memnun kalacağı, kaliteli fındık üretimini teşvik edecek bir düzeyde en geç Temmuz 2020 ayı sonuna kadar açıklanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Trabzon Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
02:47
Sabah
04:46
Öğle
12:30
İkindi
16:30
Akşam
20:04
Yatsı
21:54

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Alper Eczanesi
Ortahisar
Aydın Eczanesi
Ortahisar
Birinci Eczanesi
Ortahisar
Kunduracılar Eczanesi
Ortahisar
Gül Eczanesi
Akcaabat
Öznur Eczanesi
Akcaabat
Yeni Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Trabzon'da fındıkta rekolte tespitine başlandı

Trabzon'da fındıkta rekolte tespitine başlandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de incelemelerde bulunacak:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de incelemelerde bulunacak:

Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.