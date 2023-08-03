Trabzonlu artık evinin yakınına defin yapmak yerine mezarlıklara defin yapıyor

Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Saral, amaçlarının her mahalleye mezarlık alanı oluşturmak olduğunu belirterek “Bir alanın mezarlık olabilmesi için tapuda niteliğinin mezarlık olması lazım. Niteliği mezarlık olmayan yerlere yapılan definler için T.C.K 196’ ya göre 6 aya kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir” dedi.

Vatandaşın artık evinin yakınına defin yapmaktan vazgeçtiğini hatırlatan Saral, “Vatandaşlarımız artık tarlaya, arsaya, evinin yakınına defin yapmaktan vazgeçti. Bu çok doğru bir karar ve kanun ile de koruma altına alınmıştır. Bir alanın mezarlık olabilmesi için tapuda niteliğinin mezarlık olması lazım. Niteliği mezarlık olmayan yerlere definler, T.C.K 196’ ya göre ’Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya gömdüren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ şeklinde belirlenmiştir. Şu anda mahallelerimizde resmi mezarlık sayımız 3 bin 500’ü aşmış durumda. Bunların içerisinde mera, orman, hazine arazileri ve önceden köy tüzel kişiliğine devredilmiş ancak sonradan Büyükşehir olunca belediyemize devredilen resmi alanlar da var. Her mahallemize resmi mezarlık oluşturuyoruz. Bu mahallelerde resmi mezarlık alanlarındaki yerlerde o mahallenin halkına cenaze anında ücretsiz olarak tahsis ediliyor ve defin yapılıyor. Oralara dışardan defin olabilmesi için muhtar ve azanın izini gerekiyor. Çünkü o alanlar mahallenin hakkı, mahalleli mezarlığı ücretsiz olarak kullanabiliyor, ücretli satıldığı zaman insanlar parasını verip alanı kapatabilir. Bu da ihtiyaç duyulduğu zaman mezarlık alanı sıkıntısı oluşması demektir. Trabzon merkezde Bostancı, Sülüklü, Bahçecik, Uğurlu, Ahi Evren Dede mezarlıklarımız var. Bu mezarlıklarımızda mezar yeri satışları her yıl meclis tarafından belirlenen gelir tarifesine göre ücretli olarak yapılıyor. Buradaki ücret sistemi vefat anında mevta ve sağ olan eşi için cüzi bir miktar karşılığında, önceden mezar yeri almak isteyen vatandaşlarımız içinde gelir tarifesine göre belirlenen rayiç bedelden mezar yerini alabiliyor” diye konuştu.



