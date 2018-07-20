Trabzonspor 1 - 4 Spartak Moskova

Trabzonspor, Slovenya kampındaki 3. hazırlık maçında Rusya Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskova ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Trabzonspor, 9. dakikada Rodallega’nın soldan kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan topla 1-0 öne geçti.

Oyunda dengeyi kuran Spartak Moskova'da 28'de Denis, yerden bir vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 43'te bu kez penaltıdan golü atan Quincy Promes takımını devreye 2-1 önde götürdü.

İkinci yarıda da kontrollü oyununu sürdüren Spartak Moskova, 88'de Promes ve 90+1. dakikada Gigot'un golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

