Trabzonspor 4 - 1 Beşiktaş (Süper Lig Puan Durumu)

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı. Maçın ilk etkili atağını Beşiktaş yakaladı. 20. dakikada Caner'in ortasında Oğuzhan kale çizgisi önünde topa dokunamadı ve net gol kaçtı.

31'de Sosa'nın sol kanattan ortasında Dorukhan kafayla topu kendi ağlarına gönderdi ve Trabzonspor maçta 1-0 öne geçti. Bordo-Mavililer golden sonra da Beşiktaş kalesine yüklenmeye devam etti. 41. dakikada 2'ye 1 gelen Trabzonspor'da Sörloth'un şutunda kaleci Karius'tan dönen topu bu kez Nwakaeme tamamlamak istedi ancak top direkten geri geldi.

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Bu pozisyondan 1 dakika sonra ise Jose Sosa'nın ceza sahası önünden çektiği sert şut, Necip'e çarparak kaleci Karius'u yanılttı ve ağlara gitti. Trabzonspor devreyi 2-0 önde kapattı.

Trabzonspor ikinci yarıda da maçta kontrolü elinde bulunduran taraftı. 64'te Nwakaeme'nin asistinde Sörloth topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydığı golü VAR incelemesi sonra verdi ve skor 3-0 oldu.