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Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

TRABZON HABERLERİ  | 05.11.2020 17:07 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde, basına kapalı bir çalışma yaptı.

Antrenmanda kasığındaki ağrısı nedeniyle tedavisi yapılan Nwakaeme ile Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüseyin Türkmen'in yer almadıkları öğrenildi.

Trabzonspor, bu akşam özel uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

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