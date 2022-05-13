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Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

13.05.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Trabzonspor-Altay karşılaşması, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

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