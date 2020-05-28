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Trabzonspor, Aly Malle transferi için Balıkesirspor'la prensipte anlaştı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.05.2020 17:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dün Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Bordo-Mavililer, yine Balıkesirspor'dan Aly Malle ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Bordo mavililer, Balıkesirspor'dan Aly Malle konusunda anlaşmaya vardı.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık” dedi.

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor üst üste hamleler yapmaya başladı. İlk olarak Balıkesirspor'un genç futbolcusu Rahmi Anıl Başaran'ı transfer eden bordo-mavili takım, bu transferin ardından Aly Malle için de prensip anlaşmasına vardı.

"TRABZONSPOR'LA PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIK"

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullandı.
(Ajansspor)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne yalan söyleyeyim GALATASARAY lıyım ama trabzon iyi çalışıyor
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