Trabzonspor, Anderson Talisca'nın peşinde

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ara transfer döneminde takıma az ama öz takviye yapmak istiyor. Listenin ilk sırasında ise Çin’in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Anderson Talisca geliyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor, Talisca’yı ocak ayında Evergrande’den 6 aylığına kiralamak istiyor. Yönetim bu transferi sonlandırmak için tüm ekonomik kaynakları zorlayacak.

TEKLİF GİTTİ, KARARI BEKLENİYOR

Talisca'nın kiralanması için kulübüne 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkaran Trabzonspor, yıldız isme de 6 ay için 2 milyon Euro vermeyi planlıyor. Yönetimin bu önerileri, menajerler aracılığı ile Talisca’ya ilettiği ve yıldız oyuncunun kararını beklenmeye başlandığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ GERİ ADIM ATTI

Brezilyalı 10 numara, ‘Tamam’ derse, Bordo-Mavililer transferi sonlandırmak için Çin’e gidecek. Ekonomik sıkıntılar çeken Beşiktaş ise Talisca transferinden çekildi. 25 yaşında olan Anderson Talisca, bu sezon Evergrande forması ile toplamda 24 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, Çin ekibine bu süre içinde 13 gollük katkı sağladı.

