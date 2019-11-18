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Trabzonspor, Anderson Talisca'nın peşinde

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.11.2019 16:56 | Son Güncelleme

Trabzonspor, daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'ya talip oldu. Bordo-Mavililer, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye 1.5, Talisca'ya ise 6 ay için 2 milyon Euro önerdi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ara transfer döneminde takıma az ama öz takviye yapmak istiyor. Listenin ilk sırasında ise Çin’in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Anderson Talisca geliyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor, Talisca’yı ocak ayında Evergrande’den 6 aylığına kiralamak istiyor. Yönetim bu transferi sonlandırmak için tüm ekonomik kaynakları zorlayacak.

TEKLİF GİTTİ, KARARI BEKLENİYOR

Talisca'nın kiralanması için kulübüne 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkaran Trabzonspor, yıldız isme de 6 ay için 2 milyon Euro vermeyi planlıyor. Yönetimin bu önerileri, menajerler aracılığı ile Talisca’ya ilettiği ve yıldız oyuncunun kararını beklenmeye başlandığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ GERİ ADIM ATTI

Brezilyalı 10 numara, ‘Tamam’ derse, Bordo-Mavililer transferi sonlandırmak için Çin’e gidecek. Ekonomik sıkıntılar çeken Beşiktaş ise Talisca transferinden çekildi. 25 yaşında olan Anderson Talisca, bu sezon Evergrande forması ile toplamda 24 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, Çin ekibine bu süre içinde 13 gollük katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Trabzonspor Beşiktaş Guangzhou Evergrande

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
adam trabzona gelıp 2011 dıye aklını yemıs ınsanların habıre aynı konuyu anlatmalarınımı dınlıyecek
adam zaten 6 aylığı 5 milyon 2 milyona gelir mi azcılık mantikli olun
nasıl olsa hemşeriniz öder nasıl olsa kesenin ağzı onda, almışken messi yi falan deneyin.
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