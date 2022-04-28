Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları ve turnuva gerçekleştirildi.

Takım, maçın oynanacağı Madical Park Stadı'nda yarın taraftarı önünde yapılacak antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.



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