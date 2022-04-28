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Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

28.04.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları ve turnuva gerçekleştirildi.

Takım, maçın oynanacağı Madical Park Stadı'nda yarın taraftarı önünde yapılacak antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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