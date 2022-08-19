YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

19.08.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 21.45'de başlayacak maçın son antrenmanını, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

Kafilede, Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Hakan Yeşil, Jens Larsen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Taha Altıkardeş, Marc Bartra, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Dorukhan Toköz, Enis Bardhı, Kerem Şen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Jean Kouassı, Mountassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Trezeguet, Djaniny Semedo, Emrehan Gedikli ve Andreas Cornelius yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktıTrabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı
GÜNCELLEME- Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı ve bıçaklı kavgasında 13 kişi yaralandıGÜNCELLEME- Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı ve bıçaklı kavgasında 13 kişi yaralandı
İzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandıİzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzon futbol

Trabzon Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
03:52
Sabah
05:28
Öğle
12:30
İkindi
16:17
Akşam
19:22
Yatsı
20:51

Trabzon Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Cuma

Tılsım Eczanesi
Akcaabat
Yavuz Eczanesi
Akcaabat
Araklı Şifa Eczanesi
Arakli
Bacıoğlu Eczanesi
Arsin
Erenler Eczanesi
Besikduzu
Hayat Eczanesi
Carsibasi
Çaykara Eczanesi
Caykara
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Adaletin giremediği bölge! Bulunan şey tüyleri diken diken etti

Adaletin giremediği bölge! Bulunan şey tüyleri diken diken etti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.