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Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

08.08.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışmasıyla başladı.

Bordo-mavililer, antrenmanı 5’e 2, dar alanda pas ve çift kale maçla tamamladı.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı tek antrenmanla devam edecek.

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