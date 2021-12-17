Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenmana sakatlığı bulunan Anthony Nwakame'nin katılmadığı öğrenildi.

Yarın saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



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