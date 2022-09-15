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Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet özlemine son verdi

15.09.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenen Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1119 günlük galibiyet özlemine son verdi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenen Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son verdi.

Bordo-mavili takımın gollerini 16. dakikada Marek Hamsik, 68. dakikada Trezeguet, kaydetti. Konuk takımın golü ise 89. dakikada Nikolic'ten geldi. Hamsik, bu sezon bordo-mavili takım forması altında ilk golünü kaydetti.

Karadeniz ekibi, grupta ikinci maçında ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.

Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, 14 maç aradan sonra galip geldi.

Karadeniz ekibi, son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı.

- Avcı ile ilk galibiyet

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 8. Avrupa kupası maçında ilk galibiyetini aldı.

Daha önce UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 karşılaşma ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere 7 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı.

- Oynadığı maçlar

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken sahasında golsüz beraberlikle bu organizasyon dışı kaldı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 mağlup olarak grup maçlarına da kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, Avcı ile Kızılyıldız karşısında ilk galibiyetini elde etti.

-Trabzonspor'un son 15 karşılaşması

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 15 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKulvarMaçSonuç2022-2023UEFA Avrupa LigiTrabzonspor-Kızılyıldız2 - 12022-2023UFA Avrupa LigiFerencvaros-Trabzonspor3 - 22022-2023Avrupa Şampiyonlar Ligi play-offTrabzonspor-Kopenhag0 - 02022-2023Avrupa Şampiyonlar Ligi play-offKopenhag-Trabzonspor2 - 12021-2022UEFAKonferans Ligi 3. elemeTrabzonspor-Molde3 - 32021-2022UEFAKonferans Ligi 3. elemeMolde-Trabzonspor1 - 12021-2022UEFA Konferans Ligi play-offTrabzonspor-Roma1 - 22021-2022UEFA Konferans Ligi play-offRoma-Trabzonspor3 - 02019-2020UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş)Trabzonspor-AEK0 - 22019-2020UEFA Avrupa Ligi grupGetafe-Trabzonspor1 - 02019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Basel2 - 22019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Krasnodar0 - 22019-2020UEFA Avrupa Ligi grupKrasnodar-Trabzonspor3 - 12019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Getafe0 - 12019-2020UEFA Avrupa Ligi grupBasel-Trabzonspor2 - 0

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