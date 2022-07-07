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Trabzonspor, Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı

07.07.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Spor basınında oyuncumuz Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağına ve menajerine transfer yetkisi verdiğine yönelik çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür hayal ürünü haberler konusunda mecraları daha dikkatli davranmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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